Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вспомнил игру под руководством Рубена Аморима.

«​Я не могу сказать ничего плохого про Рубена. Мне он очень нравится, я думаю, у него отличные идеи. Просто в "Манчестер Юнайтед" они не сработали. Я верю, что у него будет потрясающая карьера, и в следующем клубе он, вероятно, выиграет много-много матчей.

Просто не получилось, и мы как игроки тоже должны взять на себя ответственность за это. Но я думаю, что он повёл клуб в нужном направлении. Считаю, что он заслуживает большой похвалы за это, ведь ему удалось создать хорошую, сплочённую команду», — приводит слова Магуайра ESPN.

Напомним, что Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» по ходу текущего сезона из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Майкл Каррик.