Тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил поделился ожиданиями от стыкового матча с Италией за право выступать на ЧМ-2026.

«Это один матч, мы здесь и можем пройти дальше, моим игрокам не нужно знать ничего больше. Мы не боимся, мы можем воспользоваться этой возможностью. У нас есть всё, чтобы выиграть. Давление, которое должна выдержать сборная Италии, сильно отличается от того, что есть в Северной Ирландии.

Не думаю, что есть хоть один футболист, который нас пугает. Мы хорошо знаем Италию и силу их полузащиты, но у этой команды нет Дель Пьеро или Тотти: сила этой их сборной заключается в коллективе, а не в отдельных игроках. Тем не менее, мы уважаем соперника: у них есть игроки, которые выступают на высоком уровне.

Мы уже обыгрывали команды высшего уровня, побеждали, владея мячом всего 30% времени. У нас очень молодая команда, и одно из преимуществ молодости — это беззаботное отношение. Эти ребята уже играли с Германией (0:1) и Словакией (2:0), они сильно выросли, и это будет очень важная проверка, но мы будем готовы. Для нас будет важно оставаться в игре. Чем больше времени проходит при счёте 0:0, тем сложнее становиться тем, у кого большие ожидания», — приводит слова О'Нила La Gazzetta dello Sport.

Полуфинальный матч состоится 26 марта 2026 года в Италии. Победитель сыграет с командой, которая выйдет из пары Уэльс — Босния и Герцеговина в финальном матче за путёвку на чемпионат мира 2026 года.​