Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об игре московского «Динамо» после возобновления нынешнего сезона.

Напомним, что Карпин покинул стан «бело-голубых» в ноябре 2025-го года.

«Я когда уходил, сказал, что у "Динамо" будет всё хорошо. После зимней паузы все игроки восстановятся, все игроки наберут форму. Условно, допустим, если конкретно, будет Тюкавин, будут ещё игроки, все будут, все вернутся.

Не будет, как это было. Опять же, сейчас опять ты меня вытягиваешь на разговор. Я не буду про это говорить. Я не ищу себе оправданий и не хочу про это говорить. Я всё знаю, как я считаю, опять же, кто где ошибся и кто в чём виноват.

Внутри себя сделал работу над ошибками? Сделал», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».