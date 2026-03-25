Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что ему нравится игра «Барселоны», которую сейчас возглавляет Ханс-Дитер Флик.

«Всякий раз, когда у меня появляется возможность посмотреть матч "Барселоны", я с интересом наблюдаю за игрой, так как нахожу это увлекательным.

Цель всегда одна и та же — хорошо провести время. Усаживаясь перед телевизором, ты понимаешь, что получишь удовольствие от игры такой "Барселоны", — сказал Гвардиола в интервью Esport3.

Сейчас "Барселона" с 73 очками лидирует в таблице Примеры. Ранее каталонский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.