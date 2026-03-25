Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что форварда «Зенита» Александра Соболева стоит вызвать в сборную России.

27 марта сборная России в товарищеском матче встретится с Никарагуа, а 31 марта сыграет с Мали.

«Вызов в сборную Соболева не за горами. Будет странно, если он продолжит так играть, а Карпин не будет его вызывать. В сборной должны играть все сильнейшие, и Соболев — один из таких», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

29-летний Соболев в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей за «Зенит», забил девять голов и сделал три ассиста.