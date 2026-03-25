«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 20-летнего защитника «Тоттенхэма» Арчи Грея. Если «шпоры» вылетят из Премьер-лиги, «красные дьяволы» намерены воспользоваться ситуацией и выкупить футболиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

Арчи Грей globallookpress.com

Кроме того, за игроком следят дортмундская «Боруссия», «Челси» и «Астон Вилла». Потенциальная стоимость трансфера оценивается в 58 миллионов евро.

В текущем сезоне Грей сыграл 32 матча за «Тоттенхэм» в различных турнирах, забив два гола и отдав три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 35 миллионов.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на одно очко с 30 набранными очками.