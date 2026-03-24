Лондонский «Тоттенхэм» активно ищет нового главного тренера, сообщает The Telegraph.

На данный момент клуб не рассматривает возможность продления контракта с нынешним наставником Игором Тудором после завершения сезона. Тудор, который был назначен на эту должность после ухода Томаса Франка в феврале, подписал соглашение до лета.

Среди основных претендентов на пост главного тренера называются Роберто Де Дзерби, ранее работавший с «Марселем» и «Брайтоном», а также Маурисио Почеттино, который уже возглавлял «Тоттенхэм». Под его руководством команда достигла финала Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

После 31 тура чемпионата «Тоттенхэм» занимает 17-е место с 30 очками, отставая на одно очко от «Вест Хэма», который находится в зоне вылета.