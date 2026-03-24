«Ланс» не намерен переносить игру 29-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ», на чём настаивают парижане.

Их встреча запланирована на 11 апреля, но команда Луиса Энрике просит сдвинуть встречу на более поздний срок из‑за того, что ей предстоят игры в четвертьфинале ЛЧ (8 и 14 апреля).

«Дата матча между "Лансом" и "ПСЖ" была окончательно утверждена 6 марта, официально установив рамки, которых все должны были придерживаться. "Ланс" с самого начала уведомил "ПСЖ" о своем намерении не менять дату матча. Верный своему стремлению к спортивной стабильности, клуб также предпочел воздержаться от каких‑либо публичных заявлений по этому вопросу. У нас есть ощущение, что набирают обороты тревожные тенденции: французская лига постепенно превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон.

Изменение даты этого матча означало бы, что "Ланс" не играл бы 15 дней, после чего матчи проводились бы каждые три дня. "Ланс" по‑прежнему привержен понятиям справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простых принципов честного и уважаемого французского футбола, — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

"Ланс" с 59 очками является главным конкурентом "ПСЖ" (60) в борьбе за чемпионский титул в Лиге 1.