Агент Алехандро Каманьо, который представляет интересы защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в другой клуб.

«Слухи о переходе в "Реал"? Нет, это неправда. Ашраф полностью удовлетворён своим пребыванием в "Пари Сен-Жермен" и хочет завоевать Лигу чемпионов во второй раз. Также он стремится достичь новых высот вместе с командой. На данный момент нет никаких предпосылок для его ухода из клуба», — цитирует Каманьо издание AS.

Ашраф Хакими выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.