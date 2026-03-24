Защитник французского «ПСЖ» Ашраф Хакими хочет перейти в мадридский «Реал», сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, 27-летний марокканский правый защитник поделился с близкими своими планами перейти в мадридский клуб. Хакими с детства является болельщиком «Реала» и мечтает вернуться в свою любимую команду, несмотря на действующий долгосрочный контракт с «ПСЖ».

Ещё одной причиной для перехода может стать его лучший друг, Килиан Мбаппе, который неоднократно выражал желание снова играть вместе с Хакими. Однако «ПСЖ» не собирается продавать своего игрока. Если же Хакими будет настаивать на переходе, клуб может рассмотреть возможность трансфера.

В текущем сезоне Ашраф Хакими провел 24 матча за «ПСЖ», забив три гола и отдав семь результативных передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2029 года.