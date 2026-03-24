Журналист Дмитрий Губерниев высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Никарагуа и Мали.

«Интересно, куда в целом движется сборная и насколько Карпин после ухода из "Динамо" действительно будет полностью поглощен процессом тренерской работы в национальной команде. Нужно выстраивать и наигрывать схему на момент возможного возвращения. Постепенно мы к этому придем. Какой костяк он выберет, на кого будет опираться — очень интересно посмотреть», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Матч сборных России и Никарагуа состоится 27 марта в Краснодаре, а со сборной Мали россияне сыграют 31 марта в Санкт‑Петербурге.