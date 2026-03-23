Лидер полузащиты «Арсенала» Деклан Райс считает, что поражение от «Ман Сити» в финале Кубка английской лиги сделает команду только сильнее, и она сможет добиться поставленных на сезон задач.

«Поражение в финале Кубка лиги нас не остановит. Это только делает нас голоднее, чтобы продолжать развиваться и закончить сезон ещё сильнее», — цитирует Деклана Райса журналист Фабрицио Романо.

После этого поражения «канониры» лишились шансов сделать квадрупл из побед во всех турнирах, где они принимают участие. «Арсенал» продолжает борьбу в АПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Англии.