Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал выступление команды в последних матчах.

«В чем причина надежной игры в обороне в последних матчах? Не думаю, что это стечение обстоятельств. Футболисты переосмыслили свою игру, стараются действовать проще в обороне — отсюда и результат: дважды пропустили с пенальти от "Зенита", сыграли на ноль с "Динамо" и "Оренбургом". В этом сезоне команда уже достаточно "привезла" голов в свои ворота, потеряла много очков.

Сохраняет шансы на медали? Но только не на чемпионство. Если "Спартак" выиграет все матчи, то попадет в медали, и следующая игра с "Локомотивом" будет определяющей.

Есть ли изменения в игре "Спартака" по сравнению с прошлым годом? Особых изменений не заметил. Команда создает много моментов, но так и должно быть в "Спартаке". Главное — надежность в обороне, а в атаке что‑то придумают», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

«Спартак» с 38 очками после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице. «Красно-белые» не пропускают в последних двух матчах подряд.