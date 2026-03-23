Бразильский клуб «Ботафого» решил уволить с поста главного тренера Мартина Ансельми.

«Хотя мы высоко ценим Ансельми и его тренерский штаб, уважаем их преданность делу и профессиональную этику, мы не увидели развития, прогресса или результатов, которые мы ожидаем от клуба-чемпиона», — отмечается в заявлении руководства клуба.

40‑летний аргентинец возглавил «Ботафого» в январе 2026 года и провёл очень неудачный отрезок во главе клуба. Под его началом «одинокая звезда» провела 18 матчей, выиграла всего 7 раз, дважды сыграла вничью и 9 раз проиграла.

Сейчас «Ботафого» идёт на 17‑м месте в таблице бразильской Серии А. Командой временно будет руководить Родриго Беллао.