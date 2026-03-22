В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1.

В составе победителей дублем отличился Пол Небель, который забивал на 6-й и 89-й минутах. За гостей автором единственного гола стал Натаниэль Браун.

Результат матча Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Ф Франкфурт 1:0 Пауль Небель 6' 1:1 Натаниэль Браун 20' 2:1 Пауль Небель 90' Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Стефан Пош, Сильван Видмер, Филипп Мвене ( Николас Ферачниг 69' ), Доминик Кор, Пауль Небель, Кайсю Сано, Ли Джэ Сон ( Sota Kawasaki 81' ), Филлип Тиц ( Нельсон Вайпер 69' ), Шеральдо Бекер ( Леннард Малоуни 90' ) Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун ( Эйе Скири 46' ), Орель Аменда, Артур Теате, Ннамди Коллинз ( Элиас Баум 64' ), Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя, Хуго Ларссон, Рицу Доан ( Ансгар Кнауфф 79' ), Жонатан Буркардт, Арно Калимуэндо, Фарес Шаиби ( Джан Узун 79' ) Жёлтые карточки: Филлип Тиц 1', Филипп Мвене 45+1' — Рицу Доан 27'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 2 Удары мимо 4 31 Владение мячом 69 5 Угловые удары 3 4 Офсайды 2 12 Фолы 5

«Майнц» набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с 38 баллами остался на седьмой строчке.