В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отличился Пол Небель, который забивал на 6-й и 89-й минутах. За гостей автором единственного гола стал Натаниэль Браун.
Результат матча
МайнцМайнц2:1Айнтрахт ФФранкфурт
1:0 Пауль Небель 6' 1:1 Натаниэль Браун 20' 2:1 Пауль Небель 90'
Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Стефан Пош, Сильван Видмер, Филипп Мвене (Николас Ферачниг 69'), Доминик Кор, Пауль Небель, Кайсю Сано, Ли Джэ Сон (Sota Kawasaki 81'), Филлип Тиц (Нельсон Вайпер 69'), Шеральдо Бекер (Леннард Малоуни 90')
Айнтрахт Ф: Натаниэль Браун (Эйе Скири 46'), Орель Аменда, Артур Теате, Ннамди Коллинз (Элиас Баум 64'), Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя, Хуго Ларссон, Рицу Доан (Ансгар Кнауфф 79'), Жонатан Буркардт, Арно Калимуэндо, Фарес Шаиби (Джан Узун 79')
Жёлтые карточки: Филлип Тиц 1', Филипп Мвене 45+1' — Рицу Доан 27'
«Майнц» набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» с 38 баллами остался на седьмой строчке.