«Монако» одержал победу над «Лионом» (2:1) в матче 27-го тура французской Лиги 1.

Фрагмент матча globallookpress.com

Единственный гол хозяева забили на 42-й минуте благодаря точному удару Павла Шульца.

У «Монако» отличились Магнес Аклиуш на 62-й минуте и Фоларин Балогун на 72-й минуте с пенальти.

Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле 63 минуты и не отметился результативными действиями.

Результат матча Лион Лион 1:2 Монако Монако 1:0 Павел Шульц 42' 1:1 Магнес Аклиуше 62' 1:2 Фоларин Балогун 72' пен. Лион: Доминик Грейф, Ханс Хатебур ( Steeve Kango 85' ), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Орел Мангала ( Таннер Тессманн 85' ), Халес Мера ( Ноа Нарти 68' ), Корентин Толиссо, Павел Шульц, Эндрик, Афонсу Морейра ( Малик Мартен Фофана 85' ) Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе, Ваут Фас, Тило Керер, Александр Головин ( Ансумане Фати 63' ), Магнес Аклиуше, Аладжи Бамба ( Мамаду Кулибали 46' ), Денис Закария, Фоларин Балогун ( Мика Биерет 85' ), Саймон Адингра ( Кристиан Мависса 74' ), Ламин Камара Жёлтые карточки: Александр Головин 40' (Монако), Ваут Фас 53' (Монако) Красная карточка: Николас Тальяфико 90' (Лион)

Статистика матча 4 Удары в створ 6 4 Удары мимо 4 57 Владение мячом 43 2 Угловые удары 5 2 Офсайды 0 11 Фолы 19

После этого матча «Монако» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе. «Лион» — на 4-й позиции с 47-ю баллами.