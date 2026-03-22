«Монако» одержал победу над «Лионом» (2:1) в матче 27-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол хозяева забили на 42-й минуте благодаря точному удару Павла Шульца.
У «Монако» отличились Магнес Аклиуш на 62-й минуте и Фоларин Балогун на 72-й минуте с пенальти.
Российский полузащитник гостей Александр Головин провел на поле 63 минуты и не отметился результативными действиями.
Результат матча
1:0 Павел Шульц 42' 1:1 Магнес Аклиуше 62' 1:2 Фоларин Балогун 72' пен.
Лион: Доминик Грейф, Ханс Хатебур (Steeve Kango 85'), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Орел Мангала (Таннер Тессманн 85'), Халес Мера (Ноа Нарти 68'), Корентин Толиссо, Павел Шульц, Эндрик, Афонсу Морейра (Малик Мартен Фофана 85')
Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе, Ваут Фас, Тило Керер, Александр Головин (Ансумане Фати 63'), Магнес Аклиуше, Аладжи Бамба (Мамаду Кулибали 46'), Денис Закария, Фоларин Балогун (Мика Биерет 85'), Саймон Адингра (Кристиан Мависса 74'), Ламин Камара
Жёлтые карточки: Александр Головин 40' (Монако), Ваут Фас 53' (Монако)
Красная карточка: Николас Тальяфико 90' (Лион)
После этого матча «Монако» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 46-ю очками в активе. «Лион» — на 4-й позиции с 47-ю баллами.