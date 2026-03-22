Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике считает, что его команде просто необходима уверенная победа в 27‑м туре Лиги 1 над «Ниццей» (4:0), но сам счёт не отражает ситуацию на поле.

«Было тяжело. Каждый раз, когда мы играем здесь, матчи получаются сложными. Сегодня мы были очень точны. Трудно играть после Лиги чемпионов, где, естественно, испытываешь эмоциональный подъём. „Ланс“ поджимает, поэтому для нас было обязательно выиграть. В 18 лет забить свой первый гол — это важно. Я очень рад за Дро Фернандеса.

Сейчас самое время превращать усилия в трофеи. Это последняя пауза на матчи сборных перед чемпионатом мира, но для команды будет важно, как мы вернёмся после неё. Я буду ждать возвращения игроков», — цитирует Энрике RMC Sport.

Этой победой «ПСЖ» вернул себе лидерство в таблице чемпионата Франции с 60 очками. Его главным преследователем остаётся «Ланс» (59 очков), но он имеет на одну игру больше.