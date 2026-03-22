Защитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итог матча против «Оренбурга» (2:0).

Руслан Литвинов

«Гол?  Тяжело было целиться в том моменте, самое правильное решение — пробить.  Довбня дал напутствие перед игрой, сказал, что обязательно забью.  Три года не забивал, это многовато.  Учитывая позицию для защитника, голы для меня редкость, приходится в основном рассчитывать на стандарты.

Я рад, но это просто приятный бонус.  Главное, что выиграли.  Тяжелая игра, третья за неделю.  Ребята действовали компактно и сплоченно», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

Сейчас «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.  «Оренбург» (18 очков) располагается в зоне вылета.