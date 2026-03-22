Защитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итог матча против «Оренбурга» (2:0).

«Гол? Тяжело было целиться в том моменте, самое правильное решение — пробить. Довбня дал напутствие перед игрой, сказал, что обязательно забью. Три года не забивал, это многовато. Учитывая позицию для защитника, голы для меня редкость, приходится в основном рассчитывать на стандарты.

Я рад, но это просто приятный бонус. Главное, что выиграли. Тяжелая игра, третья за неделю. Ребята действовали компактно и сплоченно», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

Сейчас «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. «Оренбург» (18 очков) располагается в зоне вылета.