Мадридский «Реал» готов заплатить за полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса €120 млн, сообщает издание TyC Sports.

«Синие» готовы отпустить за такую сумму своего ключевого футболиста, чтобы соответствовать требованиям фейр‑плей.

Напомним, что в 2023 году 25‑летний аргентинец перебрался из «Бенфики» в «Челси» за 120 млн евро.

Также в случае трансфера воспитавший Фернандеса «Ривер Плейт» получит 5 млн евро в качестве процента.

Сам Фернандес давно желает покинуть Туманный Альбион и перебраться в более тёплый климат.

В этом сезоне хавбек провёл за «Челси» 46 матчей, забил в них 12 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает сейчас игрока в €90 млн.