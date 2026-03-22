Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу в матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Наши игроки подошли к игре с полной ответственностью, старались действовать компактно. Учитывая наш атакующий потенциал, было важно сохранить нулевую ничью, что мы и сделали. Голы, забитые в первом тайме, помогли нам в этом. Во втором тайме мы продолжали контролировать ход игры. Я рад, что нам удалось одержать победу», — цитирует Карседо «Чемпионат».

Сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Оренбург», набравший 18 очков, находится в зоне вылета.