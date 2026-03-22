Лондонский «Челси» обозначил свой интерес к центральному полузащитнику «Реала» Эдуарду Камавинга, информирует влиятельное издание Caught Offside.

«Аристократов» летом может покинуть их лидер Энцо Фернандес, и уже сейчас руководство клуба приступило к поиску ему замены.

Ранее об интересе к Камавинга объявил «Ливерпуль» и уже вступил в переговоры с окружением хавбека.

Мадридский «Реал» уже объявил, что не будет чинить игроку препятствий при переходе в случае выгодного предложения. Сейчас 23‑летний француз оценивается в €50 млн.

В этом сезоне Камавинга провёл 33 матча, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт действует до лета 2029 года.