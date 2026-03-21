Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о своем будущем в туринском клубе.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Влияет ли Лига чемпионов на будущее? Лига чемпионов меняет все — перспективы, возможности, амбиции. Но давление — это привилегия. Оно принадлежит тем, у кого есть история, которую нужно уважать. Мы должны жить этот момент с удовольствием, а не со страхом. Наш долг — перед болельщиками, которые едут за нами в любую точку, даже в Будё, даже при высоких ценах на билеты. Мы должны быть готовы на всё ради их эмоций», — цитирует Спаллетти клубная пресс-служба.

Напомним, что команда из Турина в настоящий момент занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.