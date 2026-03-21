Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо поделился своими мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мы готовились к такому развитию событий. Либо мы победим, либо проиграем. У нас есть все шансы на успех, если мы покажем свой лучший футбол. Мы настроены решительно и не забудем, что произошло в Кубке Испании. Мы не можем позволить себе снова потерпеть поражение», — заявил Дани Ольмо в интервью Marca.

Напомним, что в полуфинале Кубка Испании «Барселона» вылетела от «Атлетико». Первый матч завершился разгромным поражением каталонцев со счетом 4:0, а во втором они смогли отыграться, но все равно проиграли со счетом 3:0.