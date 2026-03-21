Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об итогах матча против «Пари НН» (5:0).

«Важно было начать агрессивно. Смогли забить два быстрых гола, и важно, что не остановились, шли вперед, не давали никаких шансов сопернику, хотя у них были неплохие подходы. Потом забили третий, четвертый.

Тяжелый график, за неделю провели три игры, и скамейка ограничена. Поэтому в целом довольны содержанием матча с "Пари НН".

Кордоба? Он провел очень хороший матч. Важно, чтобы он сохранял свое хладнокровие. Сыграл практически идеальный матч, сделал хорошо свою работу. Джон — наш лидер, очень важно, чтобы он всегда чувствовал уверенность», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 49-ю очками в активе. «Пари НН» — на 13-й позиции с 20-ю баллами.