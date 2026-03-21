«РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» в матче 27-го тура Бундеслиги со счетом 5:0.
Дублями в составе победителей отметились Кристоф Баумгартнер (21', 30') и Брайан Груда (17', 44'). Еще один мяч забил Бенджамин Хендрикс на 78-й минуте.
1:0 Браян Груда 17' 2:0 Кристоф Баумгартнер 21' 3:0 Кристоф Баумгартнер 30' 4:0 Браян Груда 44' 5:0 Бенджамин Хенрихс 78'
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку (Бенджамин Хенрихс 76'), Давид Раум (Макс Финкгрефе 82'), Ксавер Шлагер (Эзекил Банзузи 66'), Николас Зайвальд, Кристоф Баумгартнер, Браян Груда, Ян Дьоманде (Антонио Нуса 66'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Бернардо (Мухаммед Дамар 76'), Озан Кабак, Робин Гранач (Андрей Крамарич 46'), Владимир Цоуфаль, Ваутер Бюргер, Гриша Прёмель, Александер Прасс, Тим Лемперте (Коул Кэмпбелл 69'), Фисник Аслани (Альбиан Хайдари 46'), Базумана Туре (Макс Мёрштедт 69')
Жёлтые карточки: Вилли Орбан 15' — Бернардо 23'
«Быки» поднялись на третье место Бундеслиги, набрав 50 очков. «Хоффенхайм» с тем же количеством баллов опустился на пятую строчку в турнирной таблице по дополнительным показателям.