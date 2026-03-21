Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что его не интересует возможный рекорд команды по голам за один сезон в Бундеслиге.

Напомним, что мюнхенцы разгромили «Унион» (4:0) в матче 27-го тура Бундеслиги. Таким образом, «Бавария» забила 97 голов в нынешнем сезоне. Действующий рекорд насчитывает 101 забитый мяч.

«Я не из тех, кто хочет говорить о подобных рекордах. Меня это не особо интересует.

Думаю, мы побьем этот рекорд, но у меня есть другие приоритеты — никогда не забывать о наших сильных сторонах и переносить их на поле вне зависимости от соперника», — сказал Компани Bayern&Germany.

«Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 70-ю очками в активе. Мюнхенцы опережают дортмундскую «Боруссию» на 12 баллов.