«Кельн» на своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссии» в матче 27-го тура Бундеслиги — 3:3.
Дублем в составе гостей отметился Йенс Кастроп (1', 60'). Еще один мяч на счету Филиппа Сандера (60').
У хозяев голы забили Саид Эль-Мала (4'), Рагнар Аке (7') и Эрик Мартел (84').
Результат матча
КёльнКёльн3:3Боруссия ММёнхенгладбах
0:1 Йенс Кастроп 1' 1:1 Саид эль Мала 4' 2:1 Рагнар Ахе 7' 2:2 Филипп Зандер 20' 2:3 Йенс Кастроп 60' 3:3 Эрик Мартель 84'
Кёльн: Марвин Швебе, Рав Ван ден Берг, Дженк Озкачар, Кристоффер Лунн, Эрик Мартель, Линтон Майна (Флориан Кайнц 77'), Якуб Каминьский, Саид эль Мала (Джан-Лука Вальдшмидт 77'), Рагнар Ахе (Мариус Бюльтер 77'), Cenny Neumann (Felipe Chavez 70'), Isak Bergmann Johannesson (Ян Тильман 70')
Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли (Суто Матино 88'), Кевин Дикс, Нико Эльведи, Кевин Штёгер (Лукас Улльрих 85'), Йенс Кастроп (Хуго Болин 85'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Филипп Зандер, Харис Табакович, Франк Онора (Марвин Фридрих 88')
Жёлтые карточки: Isak Bergmann Johannesson 38', Марвин Швебе 52', Якуб Каминьский 61', Дженк Озкачар 71', Эрик Мартель 73', Ян Тильман 76', Флориан Кайнц 90+1' — Харис Табакович 71', Рокко Райтц 90'
Красная карточка: Эрик Мартель 86' (Кёльн)
«Жеребцы» остались на 12-м место с 29 баллами, «Кельн» с 26 очками опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице.