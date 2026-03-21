Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:3) в рамках 22-го тура РПЛ.

«Сегодня все складывалось для нас нехорошо. "Армейцы" были заметно сильнее нас. Не знаю, в чем причина, но это было видно. Мы будем работать над ошибками. Надо поздравить болельщиков ЦСКА с победой. У них был тяжелый период. Еще хотел бы поблагодарить наших фанатов, которых было слышно на трибунах. Ребята все равно молодцы», — приводит слова Газизова Евро-Футбол. Ру.

Махачкалинцы набрали 21 балл и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.