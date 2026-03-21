Наставник «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата Италии с «Торино».

«Сейчас в сезоне наступил момент, когда очки действительно имеют значение. Нам нужно сохранять спокойствие и сосредоточенность, сконцентрироваться на том, что мы должны сделать. В "Торино" играют хорошие футболисты, они в хорошей форме. Это наша последняя игра перед международным перерывом, и она будет непростой. Нам нужно собраться.

До сих пор команда действовала как единое целое, преодолевая проблемы, вызванные травмами наших нападающих. Вчера я снова посмотрел наш матч с "Лацио". Мы допустили несколько технических ошибок в заключительной трети поля, в том числе пропустили гол, которого можно было избежать. Завтра понадобятся все игроки. Мы надеемся, что Габбиа и Лофтус-Чик вернутся в строй, а Хименес будет близок к полной готовности. Индивидуальные цели должны служить на благо всей команды», — цитирует специалиста сайт клуба.

«Милан» с 60 очками идет третьим в таблице Серии А.