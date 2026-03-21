Наставник «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата Италии с «Торино».

Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«Сейчас в сезоне наступил момент, когда очки действительно имеют значение.  Нам нужно сохранять спокойствие и сосредоточенность, сконцентрироваться на том, что мы должны сделать.  В "Торино" играют хорошие футболисты, они в хорошей форме.  Это наша последняя игра перед международным перерывом, и она будет непростой.  Нам нужно собраться.

До сих пор команда действовала как единое целое, преодолевая проблемы, вызванные травмами наших нападающих.  Вчера я снова посмотрел наш матч с "Лацио".  Мы допустили несколько технических ошибок в заключительной трети поля, в том числе пропустили гол, которого можно было избежать.  Завтра понадобятся все игроки.  Мы надеемся, что Габбиа и Лофтус-Чик вернутся в строй, а Хименес будет близок к полной готовности.  Индивидуальные цели должны служить на благо всей команды», — цитирует специалиста сайт клуба.

«Милан» с 60 очками идет третьим в таблице Серии А.