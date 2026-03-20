Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав команды на ближайшие матчи против Сербии (27 марта) и Египта (30 марта).
Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Жоан Гарсия («Барселона»).
Защитники: Маркос Льоренте («Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хейсен («Реал»), Кристиан Москера («Арсенал»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Педри («Барселона»), Пабло Форнальс («Бетис»), Карлос Солер («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («Барселона»), Фермин Лопес («Барселона»).
Нападающие: Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Алекс Баэна («Атлетико»), Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ферран Торрес («Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Ламин Ямаль («Барселона»).