Российский футбольный союз (РФС) окончательно утвердил дату и время проведения матчей Кубка России — Пути РПЛ и Пути регионов.
Путь РПЛ. Финал. Первый матч (время — московское)
8 апреля, среда, 18:15 — «Динамо» (Москва) — «Краснодар».
Путь регионов. 1/2 финала. Второй этап (время — московское)
7 апреля, вторник, 18:00 — «Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва).
8 апреля, среда, 20:45 — «Зенит» (Санкт‑Петербург) — «Спартак» (Москва).
Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в суперфинале переиграл «Ростов» (0:0, пенальти 4:3).