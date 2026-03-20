Пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что старший тренер молодежной сборной России, Иван Шабаров, назвал окончательный состав команды для мартовского сбора.
Вратари: Даниил Ладоха («Родина»), Курбан Расулов («Динамо»), Игнат Тереховский («Акрон»).
Защитники: Матвей Бардачёв («Урал»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Никита Бабакин («Ростов»), Ильяс Ахмедов («Динамо» Мх), Даниил Чевардин («Локомотив), Даниил Плотников (»Арсенал« Тула), Артем Хмарин (»Краснодар«), Александр Тарасов (»Ростов«).
Полузащитники: Егор Гуренко (»Тюмень«), Михаил Умников (»Волга«), Артём Сидоренко (»Пари НН«), Андрей Ивлев (»Пари НН«), Виктор Окишор (»Динамо«), Даниил Кондаков (»Зенит«), Иван Бобёр (»Нефтехимик«), Тимофей Комиссаров (»Челябинск«), Дмитрий Пестряков (»Акрон«), Глеб Пополитов (»Чайка«).
Нападающие: Александр Помалюк (»Волгарь«), Максим Воронов (ЦСКА).
В рамках этого сбора сборная проведет матчи против команд Узбекистана и Иордании. Обе игры состоятся в турецкой Анталье.