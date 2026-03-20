Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на спорный эпизод с назначением пенальти в пользу «Зенита» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России против махачкалинского «Динамо» (1:0).

Единственный мяч в этой встрече петербуржцы забили с 11-метровой отметки, однако решение арбитра вызвало вопросы. Матч обслуживала бригада судей во главе с Павлом Кукуяном.

Орлов отметил, что неоднократно пересматривал момент и не увидел нарушения правил. По его мнению, игрок «Зенита» сам зацепился за газон, а защитник не совершал фола. При этом он допустил, что у VAR могли быть иные ракурсы, недоступные телезрителям.

«Я много раз смотрел повтор. Убеждён, что Кондаков шипами зацепил землю. Никаких нарушений защитник не делал. Может, у VAR есть какие-то другие камеры… Однако по телевидению не видно было нарушения правил», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».