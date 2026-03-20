Авторитетный аналитический портал Opta составил новый рейтинг самых сильных футбольных чемпионатов в мире.

Первое место ожидаемо заняла английская Премьер‑лига с суммарным рейтингом 90,5 балла. Второе — испанская Ла Лига (85,9 балла), третье — итальянская Серия А (84,8 балла), четвёртое — немецкая Бундеслига (84,6 балла), пятое — французская Лига 1 (83,8 балла).

Российская Премьер‑лига в этом списке только на 24‑й строчке с рейтингом 75,6 балла. В предыдущем рейтинге Opta РПЛ находилась на 25‑м месте.

Интересно, что выше чемпионата России расположились японская лига (21‑е место), колумбийский чемпионат (19‑е место), эквадорская лига (17‑е место), а также норвежский чемпионат (15‑е место).