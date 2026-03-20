Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высоко оценил игру нападающего «Сантоса» Неймара.

Неймар
Неймар globallookpress.com

«По моему мнению, Неймар лучше Месси.  Но, возможно, у Месси лучше самоотдача.

В последних поколениях Неймар лучше всех остальных.  У него больше навыков, лучше техника.  Неймар превосходит Месси, превосходит Роналду, Мбаппе...

Неймар в плане способностей и технического мастерства превосходит обоих (и Месси, и Роналду).  А вот по самоотдаче лучший — Криштиану», — сказал Неймар UOL.

Ранее Неймар отреагировал на то, что он не получил приглашение в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией.