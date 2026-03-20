Бывший форвард «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал разгромную победу сине-гранатовых над «Ньюкаслом» (7:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тьерри Анри globallookpress.com

«Поздравляю, "Барселона". Европа начинает чувствовать опасность. Когда эта команда в огне, за ней остается выжженная земля. Это не просто победа, а глобальное землетрясение, и этот вечер войдет в историю. Эта "Барселона" способна на что угодно, когда ей этого хочется. Невероятная команда, словно вернулась команда мечты времен Кройффа. "Ньюкасл" развалился под таким натиском. Остановить "Барселону" в таком состоянии почти невозможно», — приводит слова Анри Mundo Deportivo.

По сумме двух матчей «Барселона» пробилась в 1/4 финала ЛЧ, где встретится с «Атлетико».