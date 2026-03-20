«Наполи» в гостях обыграл «Кальяри» в рамках 30-го тура Серии А — 1:0.
Единственный гол в матче забросил Скотт Мактоминей на второй минуте.
Результат матча
КальяриКальяри0:1НаполиНеаполь
Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро (Алессандро Дейола 73'), Йерри Мина, Альберто Доссена, Хуан Родригес (Othniel Raterink 85'), Марко Палестра, Мишель Адопо (Paul Mendy 73'), Джанлука Гаэтано, Майкл Фолоруншо (Семих Кылычсой 65'), Себастьяно Эспозито (Yael Trepy 84'), Ibrahim Sulemana
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Мигель Гутьеррес, Матиас Оливера (Жуан Жесус 84'), Алессандро Буонджорно, Сэм Бёкема, Скотт МакТоминай, Кевин Де Брёйне, Станислав Лоботка, Билли Гилмор (Леонардо Спинаццола 77'), Расмус Хёйлунн, Маттео Политано (Андре Франк Замбо Ангисса 77')
Жёлтые карточки: Жозе Педро 35' — Станислав Лоботка 17', Матиас Оливера 69'
«Наполи» с 62 очками поднялся на второе место в Серии А, «Кальяри» (30) — пятнадцатый.