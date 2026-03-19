Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о текущем формате Кубка России.

«Что касается Кубка России, хочется сказать, что слишком много матчей. Понятно, что это большие игры и интересно смотреть… Но потерялся формат Кубка России, который был до этого. Когда большие команды приезжали в регионы. Люди могли посмотреть на большие команды. Сейчас это потерялось. Хотелось бы вернуться в то время и съездить, например, в Тамбов. Чтобы люди посмотрели на игроков и футбол, в который играют большие команды. Хотелось бы вернуться в то время», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

Действующий регламент Кубка России действует с сезона-2022/2023. Ранее 16 клубов РПЛ начинали свой путь с 1/16 финала с командами из низших лиг в гостях.

В действующем формате клубы из низших дивизионов играют на выбывание в Пути регионов, в то время как команды из РПЛ начинают турнир с группового этапа, и в случае поражения в плей-офф сохраняют шансы побороться за трофей, отправляюсь в Пути регионов.