Сборная Аргентины назвала состав для тренировочного сбора в марте. 31 марта команда сыграет товарищеский матч против сборной Гватемалы.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Хуан Муссо («Атлетико»);
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба — «Ривер Плейт»), Томас Паласиос («Эстудиантес»), Габриэль Рохас («Расинг Авельянеда»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Сенеси («Борнмут»);
Полузащитники: Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Максимо Перроне, Нико Пас (оба — «Комо»), Валентин Барко («Страсбур»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Энцо Фернандес («Челси»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Тьяго Альмада («Атлетико»);
Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (все — «Атлетико»), Флако Лопес («Палмейрас»).
Однако матч за Кубок Финалиссима против сборной Испании, запланированный на 27 марта в Катаре, не состоится из-за конфликта на Ближнем Востоке.