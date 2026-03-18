Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об итогах матча против «Динамо»(1:0) в Кубке России.

«Динамо играло по результату. Мы хотели забить быстрый гол, но не получилось. У нас было не так много моментов, как хотелось бы. Нам не хватало быстрых атак. Можно было быстрее выходить из обороны.

Формат Кубка? Мы после обидного поражения от "Динамо" хотели взять реванш и отыграться. Вообще не думали о формате. У нас есть шанс выиграть у "Зенита". Сейчас мы идем от игры к игре, не всё потеряно.

Хотим подняться? Тяжело быть первым, большой отрыв. Но идем от игры к игре. В Кубке хотим дойти до финала», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Первая игра завершилась с результатом 5:2 в пользу «Динамо». В итоге подопечные Ролана Гусева пробились в финал турнира, где сыграют против «Краснодара». «Спартак» же продолжит борьбу за титул через Путь регионов.