«Зенит» примет «Динамо» Мх в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Игра состоится 18 марта в 18:15 мск.

Накануне «Зенит» имел победу в РПЛ над «Спартаком» (2:0). Для подопечных Сергея Семака она стала третьей за четыре поединка с момента возобновления сезона. В прошлом раунде плей-офф Пути регионов «Зенит» со счетом 1:0 обыграл «Балтику», благодаря чему и прошел дальше.

У «Динамо» такая же статистика. Клуб обыграл «Рубин» и «Оренбург» в РПЛ, а также проиграл «Крыльям Советов». В четвертьфинал Кубка России гости прошли благодаря победе над «Ростовом» со счетом 2:0.

