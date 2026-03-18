Вратарь «Селтика» и сборной Дании Каспер Шмейхель отметил, что может повесить бутсы на гвоздь из‑за серьезной травмы плеча.
Голкипер получил повреждение в 2025 году в составе национальной сборной.
«Мне теперь потребуется две операции. Я порвал бицепс, вращательную манжету плеча, вывихнул плечо, разорвал суставную губу. Похоже, восстановление займет 10–12 месяцев.
Ты даже не знаешь, как на это реагировать. Возможно, я сыграл свой последний матч. Я футболист с самого рождения. Такая мысль опустошает. Сейчас очень, очень трудно это осознать», — цитирует голкипера Daily Mail.