Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2). Английский клуб покинул турнир по итогам двух встреч со «сливочными».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«1-5. Поздравляю "Реал"! 10 против девяти, при счёте 4:0 в пользу соперника, шансов практически не оставалось. Будущее выглядит блестящим, у нас новые игроки, спорт полон вызовов. Поздравляю "Мадрид". Нам не довелось сыграть 11 на 11, чтобы посмотреть, как развивалась бы ситуация. Первый матч определил исход противостояния, мне хотелось сыграть 11 на 11.

У нас экстраординарная команда, выдающаяся: но мы это показали в первые 15 минут сегодняшнего матча и в первые 15 минут игры на "Бернабеу". У нас великолепная команда, отлично играющая в футбол. Продолжаем двигаться вперёд», — цитирует тренера AS.

За выход в полуфинал ЛЧ мадридский «Реал» поборется либо с «Баварией», либо с «Аталантой».