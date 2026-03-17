Инсайдер Фабрицио Романо высказался о том, что футболистом «ПСЖ» Хвичей Кварацхелией интересуется лондонский «Арсенал».

«Много вопросов возникает вокруг возможного перехода Кварацхелии в "Арсенал". Однако в "ПСЖ" подчеркнули, что футболист совершенно неприкасаем и его продажа исключается даже спустя неполных полтора года пребывания в клубе. Хотя "канониры" планируют усилить атаку минимум одним новым игроком летом, исходя из ситуации с имеющимися игроками и финансовыми возможностями, Кварацхелию они точно не получат. Руководство "ПСЖ" ясно дало понять, что намерено удержать грузинского нападающего, отказываясь рассматривать любые предложения по нему», — приводит слова Романо издание TEAMtalk.

Кварацхелия играет за парижан с января 2025 года. В нынешнем сезоне Хвича отыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.