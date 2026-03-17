В матче 30-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» и «Вулверхэмтон» сыграли вничью 2:2.
В составе хозяев поля точными ударами смогли отличиться Микаэль Кайоде и Игор Тиаго. За гостей забили Адам Армстронг и Толуваласе Арокадаре.
Результат матча
1:0 Микаель Кайоде 22' 2:0 Игор Тиаго 37' 2:1 Адам Армстронг 44' 2:2 Толу Арокадаре 77'
Брентфорд: Кивин Келлехер, Микаель Кайоде, Сепп ван ден Берг, Нэйтан Коллинз, Джордан Хендерсон, Матиас Йенсен, Данго Уаттара (Рейсс Нелсон 85'), Миккель Дамсгор (Кристоффер Аер 72'), Кин Льюис-Поттер, Кевин Шаде (Егор Ярмолюк 68'), Игор Тиаго
Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи, Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Жуан Гомес, Андре, Жанрикне Беллегард (Толу Арокадаре 74'), Адам Армстронг (Родригу Гомеш 87'), Матеуш Мане (Анхель Гомес 46')
Жёлтые карточки: Нэйтан Коллинз 57', Кристоффер Аер 77' — Адам Армстронг 24', Ладислав Крейчи 45+1', Анхель Гомес 89'
«Брентфорд» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (17) — последний.