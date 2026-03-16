Нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о предстоящем ответном поединке против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Думаю, эта неделя была для нас сложной. Мы знаем свои сильные стороны и по-прежнему верим в себя, потому что показали это на клубном чемпионате мира, когда выиграли 3:0 у "ПСЖ" в финале.

Команда верит, тренер верит, и болельщики тоже должны верить», — цитирует Жоао Педро пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «ПСЖ» состоится в Лондоне во вторник, 17 марта. В первой игре парижане победили с результатом 5:2.