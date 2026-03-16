Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался относительно предстоящей ответной встречи с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер globallookpress.com

«У меня было много подобных встреч.  Я выиграл Лигу чемпионов с "Реалом".  Ты работаешь ради таких матчей, таких моментов.  Мы много раз играли с "Сити" на протяжении многих лет, одной из лучших команд Европы.  Если хочешь взять Лигу чемпионов, нужно играть с "Сити".

У меня были небольшие проблемы, но всё это в прошлом.  Если посмотреть на последние несколько матчей, я играю хорошо и чувствую себя отлично.  На данном этапе сезона я в хорошей форме.  Последние несколько месяцев я усердно работал, чтобы быть в форме, чтобы помогать команде и быть полезным.

Для меня самое важное — быть здоровым.  Я чувствую себя прекрасно.  Что касается остального… я уверен, мы придём к соглашению с "Реалом".  Сейчас не время об этом говорить», — приводит слова Рюдигера AS.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 17 марта.  Начало — в 23:00 мск.  В первой игре мадридцы победили со счетом 3:0.