Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался относительно предстоящей ответной встречи с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

«У меня было много подобных встреч. Я выиграл Лигу чемпионов с "Реалом". Ты работаешь ради таких матчей, таких моментов. Мы много раз играли с "Сити" на протяжении многих лет, одной из лучших команд Европы. Если хочешь взять Лигу чемпионов, нужно играть с "Сити".

У меня были небольшие проблемы, но всё это в прошлом. Если посмотреть на последние несколько матчей, я играю хорошо и чувствую себя отлично. На данном этапе сезона я в хорошей форме. Последние несколько месяцев я усердно работал, чтобы быть в форме, чтобы помогать команде и быть полезным.

Для меня самое важное — быть здоровым. Я чувствую себя прекрасно. Что касается остального… я уверен, мы придём к соглашению с "Реалом". Сейчас не время об этом говорить», — приводит слова Рюдигера AS.

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится во вторник, 17 марта. Начало — в 23:00 мск. В первой игре мадридцы победили со счетом 3:0.