«Манчестер Сити» продолжает активные поиски правого защитника и рассматривает кандидатуру Педро Порро из «Тоттенхэма», сообщает портал Transfer News Live.

Сейчас 26‑летний испанец оценивается в 40 млн евро, но в случае вылета «шпор» из АПЛ цена на него может резко упасть, чем и намерены воспользоваться «горожане».

Нынешний контракт Порро с «Тоттенхэмом» действует до 2028 года. За сборную Испании он провёл 15 матчей.

Интересно, что Порро уже выступал за «Манчестер Сити», перейдя в 2019 году из «Жироны», но в команде не закрепился, постоянно находился в аренде и в 2022 году был продан в «Спортинг», откуда и перебрался в «Тоттенхэм».