Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, чего ждет от матча первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с махачкалинским «Динамо».

«В первую очередь — ответственность перед нашими болельщиками, очень ждем вираж. Всегда очень приятно играть при заполненных трибунах "Газпром Арены". Хотим показать хороший футбол и пройти дальше.

Каждый матч ответственный, в каждом матче очень нужны очки, поэтому и настрой всегда — только побеждать», — цитирует Горшкова пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» начнется 18 марта в 18:15 мск.