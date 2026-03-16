«Челси» получил запрет на регистрацию новых игроков от английской Премьер-лиги из-за нарушений финансовых правил в период владения клубом Романом Абрамовичем, сообщает Sky Sports.

Независимая комиссия оштрафовала клуб на 10,75 миллиона евро за нарушения, связанные с финансовой отчетностью, инвестициями третьих лиц и развитием молодёжных команд с 2011 по 2018 год.

Клуб будет ограничен в подписании новых игроков в академию на девять месяцев. Кроме того, «Челси» получил двухлетний испытательный срок с условным годовым запретом на трансферы в основную команду.

После 30 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Челси» имеет в своём активе 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.